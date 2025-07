Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie den "Tagesanbruch"-Newsletter abonnieren möchten, nutzen Sie bitte diesen Link. Dann bekommen Sie ihn jeden Morgen um 6 Uhr kostenlos per E-Mail geschickt. Und hier ist der Tageskommentar:

Loading...

Viele Künstler sind groß, aber nur wenige sind Riesen. Gestern Abend ist so ein Riese in die Kiste gestiegen. So salopp darf man das in seinem Fall sagen, weil in seinen Kreisen ein gepflegter Sarkasmus zum guten Ton gehört: Ozzy Osbourne ist tot.

Das ist eine Nachricht weit über die Gefilde des Rock'n'Roll hinaus. Nicht nur hat dieser ungestüme Engländer als Frontmann der Band Black Sabbath das revolutionäre Musikgenre miterfunden, das mit Heavy Metal nur unzureichend betitelt ist. Der Mikrofonderwisch hat auch Heerscharen von aufbegehrenden Jugendlichen inspiriert und mindestens ebenso vielen junggebliebenen Altrockern nostalgische Stunden beschert. Er hat groteske Bühnenshows zelebriert, um die ihn selbst Starregisseure beneideten, und mit der spleenigen Familienserie "The Osbournes" dem Reality-Fernsehen das Sahnehäubchen aufgesetzt. "Was heute zum Rock-ABC gehört, lässt sich größtenteils auf den charismatischen Sänger zurückführen", schreibt mein Kollege David Schafbuch in seinem Nachruf.

Loading... Embed

Solch ungestüme Energie hat Respekt verdient. Mister Osbourne hat als wiederauferstandenes Drogenwrack jahrelang öffentlichkeitswirksam dem Tod getrotzt und am 5. Juli, gezeichnet von der Parkinson-Krankheit, in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Abschiedskonzert gegeben. Dabei genügte es, dass er auf einem Thron hockend ins Mikrofon fauchte, während die Crème de la Crème des Hardrocks zu seinen Ehren aufspielte. Keine drei Wochen nach diesem Grande Finale ist er nun abgetreten – in den Rock-n-Roll-Himmel, in die Metal-Hölle oder wohin auch immer. Respekt! So gehen Riesen.

Video | Ozzy Osbourne ist tot – das war sein letzter Auftritt Player wird geladen Quelle: t-online

Ein anderer Riese ist zum Glück noch da und kann heute seinen 60. Geburtstag feiern: Auch Saul Hudson ist ein Bühnenderwisch und ein Ausnahmemusiker. Ein Tiger, der seine Krallen in die Saiten haut. Ein Koloss, der die elektrische Gitarre an seinem Bizeps wiegt wie einen Säugling. Ein Trampel und ein Feingeist zugleich, der mit seinem mitreißenden Spiel den Hardrock geprägt hat. Geboren in London, aufgewachsen in Los Angeles, bekam er von einem Kumpel seines Vaters den Spitznamen Slash verpasst, weil er als Kind ständig in Bewegung war und von einem zum nächsten hüpfte, ein schräger Typ eben. Mit 14 Jahren begeisterte er sich für harte Rhythmen und begann, auf einer Flamenco-Gitarre herumzuzupfen, die seine Oma ihm besorgt hatte. Zwölf Stunden täglich soll er die Saiten malträtiert haben.

In den frühen Achtzigerjahren traf er auf einen Typen namens Axl Rose, der nicht nur singen und Klavierspielen, sondern auch eine Menge trinken konnte. Das imponierte Slash und spornte ihn an, sich ebenfalls Unmengen Flüssiges einzuverleiben. Bald wurde die Jack-Daniels-Flasche ebenso zu seinem Markenzeichen wie sein schwarzer Zylinder. Zum Glück hinderte ihn das nicht am Musizieren. Bis heute erinnern sich Rockgenießer andächtig an das Jahr 1985, als Slash bei der Band Guns N' Roses einstieg.

Es war eine Initialzündung, ach was, eine Explosion: Binnen weniger Jahre feuerte die Band einen Kracher nach dem anderen in die Welt: "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O' Mine", "Paradise City". Hinter der Bühne ließen die Jungs es weiter krachen, was ihnen den zweifelhaften Titel als "gefährlichste Band der Welt" eintrug. Aber sie wollten mehr.

Und schufen mehr: 1991, mitten in der weltweiten Aufbruchstimmung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, veröffentlichten sie nicht ein, sondern gleich zwei Alben: "Use Your Illusion I & II" – ein musikalischer Doppelwumms, der noch heute zeitlos klingt. Da ist das nervöse Stakkato von "Shotgun Blues" und der pulsierende Herzschlag von "The Garden". Da ist das rattenschnelle Riff von "Pretty Tied Up" und die transzendente Ballade "November Rain". Und da ist natürlich das Meisterwerk "Estranged", in dem der Gitarrenzauberer Slash die Saiten heulen lässt wie ein liebeskrankes Mädchen. Ein fast zehnminütiger Seelen-Striptease. Slash spielt mal wimmernd und mal warm, mal rauchig und mal rabiat, seine Soli transportieren Wut und Zärtlichkeit, sie stechen ins Herz, um es dann wieder zu flicken.

Sein eigenes Herz mussten die Ärzte schon vor 24 Jahren flicken, fast hätten ihn der Whiskey und die Pillen dahingerafft. Aber er weigerte sich, so früh abzutreten, und befahl den Weißkitteln: "Noch nicht!". Nun rockt er nüchtern über die Bühnen und berauscht sich nur noch an seinem eigenen Sound. Das muss man als Rockstar erst mal schaffen. Ein Riese eben. Herzlichen Glückwunsch zum Sechzigsten, Alter, bleib noch ein Weilchen hier!

Ohrenschmaus

Hardrocker können nur Hartes? Nö. Hören Sie mal in diese sanftmütigen Klänge von Black Sabbath hinein.

Wegweisendes Gutachten

Der Kurs ist klar: Auf dem Feld der Klimapolitik lässt die schwarz-rote Bundesregierung bislang wenig Ehrgeiz erkennen, von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hört man vor allem, dass sie die Kosten der Energiewende begrenzen und neue Gaskraftwerke bauen will. Allen Extremwetterereignissen zum Trotz scheint der Klimaschutz merkwürdig aus dem Fokus geraten zu sein. Umso mehr lohnt sich heute Nachmittag ein Blick nach Den Haag. Dort gibt der Internationale Gerichtshof seine Auffassung zu den völkerrechtlichen Pflichten der Staaten im Umgang mit dem Klimawandel bekannt.