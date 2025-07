Donald Trump droht Wladimir Putin und seinen Verbündeten mit umfassenden Sanktionen, sollte Russland in 50 Tagen keinem Deal im Ukraine-Krieg zugestimmt haben. Das könnte nun China auf den Plan rufen.

Es kam für viele Beobachter durchaus überraschend, als er am Wochenende direkte Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin vorschlug. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft: "Der Schwung der Verhandlungen muss verstärkt werden. Ein Treffen auf Führungsebene ist notwendig, um wirklich einen dauerhaften Frieden zu erreichen."

Noch in dieser Woche wird es erneut Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul geben. Ein Waffenstillstand oder gar Frieden steht allerdings nicht auf der inhaltlichen Agenda des Treffens. Vielmehr möchten beide Seiten erneut über einen Gefangenenaustausch verhandeln. Darüber hinaus gilt es als unwahrscheinlich, dass Moskau einem Treffen zwischen Putin und Selenskyj zustimmen wird.

Sollte Russland irgendwann seine Kriegsziele nicht mehr militärisch erreichen wollen, soll sich die Führungsebene erst dann treffen, wenn ein Friedensdeal ausgehandelt ist. Das erklärte der Kreml in den vergangenen Jahren immer wieder.

Es ist in Diplomatenkreisen kein Geheimnis, dass Putin den ukrainischen Präsidenten verachtet. Er sieht ihn als Schauspieler und nicht auf Augenhöhe. Zudem verunglimpft die russische Propaganda Selenskyj seit Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine als Nazi. Putin brachte den Krieg über die Ukraine, und allein deshalb ist die Verachtung wahrscheinlich gegenseitig. Doch warum forciert Selenskyj gerade jetzt ein persönliches Treffen mit dem Kremlchef?

Die Ukraine hat definitiv Interesse daran, dass Trump diesen Konfrontationskurs gegenüber Putin beibehält. Sicher ist das jedoch nicht. Im Hintergrund brodelt bereits die Gerüchteküche: So könnten die amerikanischen Drohungen China aufgeschreckt haben. Der chinesische Präsident Xi Jinping soll nun versuchen, ein direktes Treffen zwischen Putin und Trump zu organisieren. Das könnte nur der nächste chinesisch-russische Schachzug sein.

Reist Trump nach Peking?

Im Terminkalender der kommenden Wochen sticht eine Gelegenheit für ein mögliches Treffen zwischen Trump, Xi und Putin heraus. Am 3. September jährt sich Chinas Sieg über Japan zum 80. Mal.

Am 2. September 1945 unterzeichnete Japan die Kapitulation und China feierte mit den Alliierten den weltweiten Triumph über den Faschismus. Die chinesische Regierung hat bereits eine Reihe von Gedenkveranstaltungen angekündigt, darunter eine Militärparade am 3. September. Putin wird zu diesem Anlass nach Peking reisen, so viel steht fest. Unklar ist aber, ob auch Trump nach China fliegt.