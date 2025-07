In der polnischen Ostsee ist das womöglich größte Öl- und Gasvorkommen in der Geschichte des Landes entdeckt worden. Nicht alle freuen sich über die Nachricht.

Nach Angaben des polnischen Chefgeologen Krzysztof Galos könnte die Förderung in der Wollin Ost 1 genannten Lagerstätte in drei bis vier Jahren beginnen. Dann werde das Feld auf mehrere Jahre vier bis fünf Prozent des jährlichen polnischen Ölbedarfs decken, so Galos. Von einem "historischen Moment für den polnischen Energiesektor" schwärmte gar CEP-Chef Rolf G. Skaar.