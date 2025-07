Nachdem sie sich von ihrer alten Parteijugend, der "Jungen Alternative", getrennt hat, will die AfD Ende November eine neue Jugendorganisation gründen. Der Schritt ist in der Partei umstritten und dürfte auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz eng beobachtet werden. Die Partei stellt das vor Herausforderungen: Ein neuer Name, ein Logo, eine Satzung und Führungspersonal müssen her. Jetzt geht die Partei erste offizielle Schritte und versucht dabei offenbar, ein Hoheitszeichen der Bundesrepublik zu vereinnahmen.