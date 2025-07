Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine nationalistische Partei sichert sich bei den Senatswahlen in Japan überraschend große Stimmanteile. Sanseito zeigt inhaltliche Nähe zur AfD in Deutschland.

Ihr Erfolg war eine Überraschung für viele Experten. Bei den Senatswahlen in Japan am vergangenen Wochenende gelang es der rechtspopulistischen Sanseito (zu Deutsch: "Teilhabepartei"), rund 12 Prozent der Stimmen auf sich zu vereinen, obwohl die Partei erst vor fünf Jahren gegründet wurde.

Die Rechtspopulisten verfolgen einen migrationskritischen Kurs. Sie haben politische Nähe zur rechtsextremen AfD in Deutschland und bezeichnen US-Präsident Donald Trump als politisches Vorbild. Doch warum ist in Japan gerade jetzt eine derartige Partei im Aufschwung? t-online gibt einen Überblick.

Reispreis und schwache Wirtschaft

2020 ging Sanseito aus dem YouTube-Kanal eines gewissen Sohei Kamiya hervor. Auf seinem Kanal vertrat Kamiya hauptsächlich fremdenfeindliche politische Ansichten und verbreitete Verschwörungstheorien. So erklärte er, dass die Juden hinter dem Untergang des Japanischen Kaiserreichs ständen. Während der Corona-Pandemie 2020 entschloss er sich, seine unterschiedlichen politischen Inhalte in einer Partei zusammenzuführen. Bei der zwei Jahre später stattfindenden Senatswahl errang Sanseito daraufhin 3,3 Prozent der Stimmen und zog mit einem Abgeordneten – Kamiya selbst – in den japanischen Senat (Shūgiin) ein. Japan hat ähnlich wie die USA oder Großbritannien ein Zwei-Kammer-System, wobei ein Gesetz von beiden Kammern angenommen werden muss. Der Shūgiin ist dabei die etwas wichtigere der beiden Kammern, da er die Entscheidungen der anderen Kammer (Sangiin) überstimmen kann.

Dass es der Partei innerhalb von drei Jahren gelang, ihr Ergebnis nahezu zu vervierfachen, liegt laut dem japanischen Journalisten Daiki Sakakibara an der wirtschaftlichen Situation Japans und der damit verbundenen Wut auf die Regierung. Seit Jahren wächst die japanische Wirtschaft nur noch im Kommabereich und leidet unter einer enorm schwachen Währung. Doch das größte wirtschaftliche Problem in Japan ist der Reispreis. Der ist in diesem Jahr explodiert und ist nun mehr als doppelt so teuer wie noch vor einem Jahr. "In Japan ist das eine große Sache", so Sakakibara.

Sanseito findet auf die wirtschaftliche Schwächephase des Landes vor allem eine Antwort: Die Partei möchte der Migration nach Japan einen Riegel vorschieben. In Anlehnung und Huldigung an Donald Trump nennen die japanischen Rechtspopulisten diese Politik "Japan First". Diese migrationsfeindliche Rhetorik verfängt laut Sakakibara besonders bei einer Gruppe von Menschen, nämlich der "verlorenen Generation". Dies bezeichnet in Japan Menschen, die zwischen 1970 und 1980 geboren wurden und während oder direkt nach der großen Wirtschaftskrise die Schule oder Ausbildung beendet haben und aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation nie richtig auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten.

Drei Prozent Ausländeranteil

Doch auch bei Jungwählern konnte die Partei punkten, die internetaffiner sind als ältere Generationen. Laut einer Nachwahlbefragung der japanischen Zeitung "The Asahi Shimbun" gaben 37 Prozent der Wähler von Sanseito an, bei der Wahlentscheidung durch die sozialen Medien beeinflusst worden zu sein, mehr als bei der jeder anderen Partei. "Sanseito profitiert zum einen von der Schwäche der anderen Parteien in den sozialen Medien, zum anderen hat die Partei eine sehr gute eigene Präsenz im Internet. Sehr eingängige Slogans und leicht verständliche Botschaften wie zum Beispiel 'Japan First'", so Sakakibara.