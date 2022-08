Duma-Politiker droht deutschem Reporter: "Werden euch alle töten"

Drohungen gegen westliche Journalisten im russischen Staatsfernsehen: Ein Duma-Politiker hat in einer Abendsendung nun gegen einen "Bild"-Reporter gehetzt.

Der russische Poltiker und Duma-Abgeordnete Alexej Schurawljow hat in der Sendung "60 Minuten" im russischen Staatsfernsehen "Bild"-Reporter Björn Stritzel bedroht. "Ich will diesem Nazi sagen: 'Wir werden kommen und euch alle töten'", sagte Schurawljow über den deutschen Journalisten. Der 60-Jährige gilt als Nationalist, seine Partei "Rodina" zählt zu den Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Parlament und steht damit auch hinter dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.