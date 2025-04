Trump macht Ankündigung für Papst-Beerdigung

Aktualisiert am 21.04.2025 - 23:23 Uhr

Aktualisiert am 21.04.2025 - 23:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump und Papst Franziskus: Trump wird an der Beerdigung des Kirchenoberhaupts teilnehmen. (Quelle: IMAGO/©ALESSIA GIULIANI/CPP/imago)

US-Präsident Donald Trump will zur Bestattung von Papst Franziskus nach Italien reisen. Das kündigte er auf der Online-Plattform Truth Social an. Es ist die erste angekündigte Auslandsreise in der neuen Amtszeit. Er werde von seiner Ehefrau Melania begleitet, schrieb Trump.