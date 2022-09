ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow : "Russland kann geschlagen werden"

Selenskyj: 2.000 Quadratkilometer zurückerobert

Im Rahmen ihrer Gegenoffensive hat die ukrainische Armee Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge in den vergangenen zehn Tagen rund 2.000 Quadratkilometer in bislang von Russland besetzten Gebieten zurückerobert. In seiner Videoansprache dankte Selenskyj am Samstagabend allen Soldaten, die an Rückeroberungen im Charkiwer Gebiet im Osten der Ukraine beteiligt waren. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen ukrainische Soldaten, die in offenbar zurückeroberten Orten die Landesflagge hissen.