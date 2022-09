Melnyk bei "Maischberger": "Putin ist kein guter Feldherr"

Experte: Wir sind keine Kriegspartei

Im Hinblick auf die von der Ukraine geforderten Panzerlieferungen wollte die Moderatorin wissen, wie hoch Masala die Gefahr einschätze, so zur Kriegspartei zu werden und Wladimir Putin womöglich zum Einsatz taktischer Atomwaffen oder chemischer Waffen zu provozieren. Die Unterstützung der Ukraine sei völkerrechtlich legitim, befand dazu der Militärexperte und Politologe. Da "wir keinen Fuß auf ukrainischen Boden setzen mit jemanden, der eine Waffe in der Hand hält", sei "das klassische 'Wann wird man Kriegspartei?' nicht erfüllt".

Melnyk sieht kaum Gefahr durch Atomwaffeneinsatz

Dem pflichtete Andrij Melnyk bei: Die Gefahr, dass Putin Atomwaffen einsetze, sei "sehr, sehr gering", liege "fast bei Null". Dagegen sei die Angst davor "seine größte Waffe". Der Kremlchef sei "kein guter Feldherr, wie man sieht", aber "er ist ein sehr, sehr guter KGB-Mann, nach wie vor". Was "diese Leute sehr gut können", so Melnyk, "ist Menschen einzuschüchtern". Putin sei lange Zeit in Deutschland gewesen, "er kennt die deutsche Seele, er kann damit leider sehr gut spielen".