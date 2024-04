Russische Truppen sollen nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass ein deutsches Flugabwehrsystem in der Ukraine getroffen haben. Demnach soll die Abschussrampe eines Iris-T-Systems getroffen worden sein. Die Angabe konnte jedoch nicht unabhängig überprüft werden.

Die Ukraine hatte insgesamt vier solcher Systeme direkt beim Hersteller Diehl Defence mit Hauptsitz in Überlingen am Bodensee bestellt – mit Genehmigung der Bundesregierung . Iris-T gilt als eines der modernsten Verteidigungssysteme der Welt.

Russen-Panzer erinnert an Schildkröte – Spott

Wie das Iris-T-System funktioniert, was sie so besonders macht und warum sie für die Ukraine von so großer Bedeutung ist, sehen Sie hier oder oben im Video.