Videotranskript lesen

Dieser Clip ist an Absurdität kaum zu überbieten. Er zeigt angeblich eine russische Immobilienmaklerin, die Wohnungsbesichtigungen in Mariupol durchführt. Die ukrainische Stadt am Schwarzen Meer steht derzeit unter russischer Kontrolle, bei Gefechten wurden zahlreiche Häuser stark beschädigt. Auch diese Wohnung zeigt deutliche Spuren des russischen Angriffskriegs. Die Maklerin behandelt das allerdings eher nebensächlich.



“Kommen Sie. Wir haben hier eine große Dreizimmerwohnung mit 86 Quadratmetern. Alle Räume sind voneinander getrennt. Es gibt einen Balkon und eine Loggia. Es gibt ein großes Wohnzimmer mit Zugang zur Loggia mit Blick in den Hof. Und die Aussicht vom Balkon ist wunderschön. Ich zeige es Ihnen.”

“Die Aussicht vom Balkon mag wunderschön sein, aber hier drin…”

“Ja, die Wohnung muss etwas renoviert werden, eine große Renovierung ist nötig. Lassen Sie uns den Balkon anschauen.”



Ein paar Renovierungsarbeiten sollen die Spuren des Kriegs beseitigen, meint die Maklerin. Es klingt absurd. Geradezu zynisch wird es allerdings, als die Maklerin den russischen Interessenten erklärt, warum die Wohnung leer steht.



“Man kann erkennen, dass die Bewohner die Wohnung in großer Eile verlassen haben. Sie hatten es offenbar sehr eilig und haben ihre Behausung und viele persönliche Gegenstände zurückgelassen, auch Babysachen. Da steht unter anderem ein Laufstall. Zurückzukommen und aufzuräumen ist für viele eine große Belastung. Viele Menschen verkraften es nicht, zurückzukommen und ihre Sachen in einem solchen Zustand zu sehen. Deswegen möchten sie es so verkaufen, wie es ist. Die neuen Bewohner müssen es in diesem Zustand übernehmen. Das ist die Entscheidung, die Sie treffen müssen.”



Über das Schicksal der vorherigen Bewohner ist nichts bekannt. Angesichts der Zerstörung ist es durchaus möglich, dass sie bei Angriffen auf die Stadt ums Leben kamen oder fliehen mussten, ohne persönliche Gegenstände mitnehmen zu können. Der russische Angriffskrieg hat zahlreiche Ukrainer obdachlos gemacht. Nun werden ihre zerstörten Wohnungen offenbar von russischen Maklern als Investitionsobjekt angeboten.