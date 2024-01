Russische Truppe haben in der Nähe der ukrainischen Stadt Awdijiwka offenbar versucht, das ukrainische Militär aus der Kanalisation zu überraschen. Das berichtet die ukrainische "Kyiv Post".

Konkret soll es sich um bis zu 150 Soldaten handeln, die sich am vergangenen Donnerstag Zugang zum Abwassersystem verschafft haben sollen, berichtet das Portal unter Berufung auf russische Militärblogger. Auch der ukrainische Sender "Channel 5" bestätigte, dass russische Soldaten am 25. Januar in der Stadt Spartak südlich von Awdijiwka eingedrungen seien.