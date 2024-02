In den jetzt veröffentlichten Videos wird aus der Perspektive einer Drohne gezeigt, wie diese gezielt auf einen SUV zusteuert. Aus einer anderen Perspektive ist zu sehen, wie das Fahrzeug brennt. In einem zweiten Video wird ein unter einem Baum stehender Transporter angegriffen, in einem dritten Video ein weißes, vor einem Gebäude geparktes, Auto getroffen.

Steuergeräte mit ukrainischer Beschriftung

Im November tauchte Videomaterial auf, dass ukrainische Spezialeinheiten in Gefechten mit Wagner-Kämpfern im Sudan zeigen sollte. In einem Video, das offenbar in der Nacht aufgenommen wurde, umstellten Einheiten einen Gebäudekomplex, dann wurde eine Panzerfaust in eines der Häuser abgefeuert. Es wird vermutet, dass die Operationen vom ukrainischen Geheimdienst HUR geleitet werden. Dessen Chef Kyrylo Budanow hatte im vergangenen Mai gesagt, dass man russische Kriegsverbrecher "überall auf der Welt" erledigen wolle.