Für den Kriegsdienst in der Ukraine versprach der Kreml Häftlingen die Freiheit. Doch diese Vereinbarung gilt offenbar nicht mehr.

Ein halbes Jahr Kriegsdienst an der Front und anschließend sind alle Verbrechen vergeben – so lautete das Angebot, mit dem das russische Verteidigungsministerium Häftlinge für den Angriffskrieg gegen die Ukraine rekrutieren wollte. Recherchen des britischen Rundfunksenders BBC zeigen nun jedoch: Das Angebot gilt nicht mehr. Mittlerweile müssen die Häftlinge bis zum Ende des Krieges kämpfen – oder bis zu ihrem Tod. Auf eine Begnadigung können sie demnach nicht mehr hoffen.

Die BBC wertete für ihre Recherche eigenen Angaben zufolge zahlreiche Beiträge von Soldaten und Angehörigen in Chatforen und in sozialen Netzwerken aus. Zudem sprach der Sender mit mehreren Kämpfern der Einheit "Sturm V" und deren Verwandten. Die Frau eines russischen Häftlings, der mittlerweile an der Front kämpft, sagte dem Sender etwa, dass sich der Vertrag ihres Mannes mit dem Verteidigungsministerium bis zum Kriegsende "automatisch" verlängere.