Dieser Einschlag soll der erste dokumentierte Einsatz hochpräziser Lenkbomben vom Typ GLSDB im Ukrainekrieg sein. Das wird in Beiträgen auf der Plattform X behauptet. Die ukrainische Armee habe mit der Bombe erfolgreich russische Ziele ins Visier genommen.



Videos, die über russische Kanäle verbreitet wurden, sollen Wrackteile einer solchen Bombe zeigen. Es soll sich bei dem gezeigten Stück offenbar um das hintere Ende des Flugkörpers handeln.



Die lenkbaren Bomben wurden erst kürzlich von den USA an die Ukraine übergeben, wo sie erstmals unter Kampfbedingungen eingesetzt werden sollen. Entwickelt wurde das Waffensystem von Boeing und Saab. Es kann von Mehrfachraketenwerfern wie HIMARS abgefeuert werden. Dieses System ist in der Ukraine bereits im Einsatz.



Die lenkbaren Bomben vom Typ GLSDB haben eine Reichweite von rund 150 Kilometern und können bewegliche Ziele mit einer Genauigkeit von einem Meter treffen. Mit ihnen sollen unter anderem russische Versorgungslinien weit hinter der Front angegriffen werden. Die Steuerung erfolgt über GPS, nach dem Abschuss werden Flügel ausgefahren, die den gelenkten Flug ermöglichen.



Sollten die Beobachter in den sozialen Medien recht haben, sind die ersten GLSDB-Raketen bereits eingeschlagen. Wo die Angriffe erfolgten, ließ sich nicht verifizieren.