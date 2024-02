Videotranskript lesen

Ukrainische Streitkräfte haben offenbar eine russische Offensive in der Region Saporischschja zurückgeschlagen. Das sollen Videos zeigen, die in den sozialen Medien verbreitet wurden. Ukrainische Nachrichtenseiten berichteten ebenfalls über die Kampfhandlungen und beriefen sich dabei auf schriftliche Aussagen der ukrainischen Armeeführung.



Den Angaben zufolge griffen russische Truppen mit 30 Fahrzeugen an, 18 davon sollen zerstört worden sein, darunter drei Panzer. 70 russische Soldaten sollen bei dem Angriff ums Leben gekommen, 80 weitere verwundet worden sein. Andere Quellen sprechen von 150 Toten und zahlreichen weiteren Verletzten.



Die verbliebenen russischen Streitkräfte hätten sich im Anschluss zurückgezogen und ihre vorherigen Positionen wieder eingenommen, meldete die ukrainische Armeeführung laut Medienberichten.



Die Region um Saporischschja ist seit Monaten umkämpft. Zuletzt gab es regelmäßige Raketenangriffe auf die Stadt, bei der nach ukrainischen Angaben auch Wohngebäude und Bildungseinrichtungen getroffen wurden.