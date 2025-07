"Sein Wechsel ins Verteidigungsministerium passt in dieses Bild", meint Umland. "Als solcher ist er nunmehr direkt dem Präsidenten unterstellt, ist öffentlich mehr sichtbar und trägt Verantwortung für das derzeit wichtigste Ministerium. Selenskyj nimmt ihn dadurch an eine kürzere Leine."

Rustem Umerow soll neuer Botschafter in Washington werden

Seine guten Verbindungen zu den Vereinigten Staaten scheinen Selenskyj zu dieser Personalrochade bewogen zu haben. Am Dienstag erklärte der ukrainische Präsident vor Journalisten in Kiew : "Es ist sehr wichtig für uns, die Beziehungen und das aktuelle Momentum zu nutzen". Selenskyj fuhr fort: "Diese Aufgabe erfordert eine starke Person, weshalb ich mich für den Verteidigungsminister der Ukraine entschieden habe."

Auch Experte Umland sieht Umerows Wechsel nach Washington "keinesfalls als Herabsetzung" des ehemaligen Ministers. "Der Botschafterposten in den USA hat nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung eine hervorgehobene Bedeutung. Auch in der informellen Hierarchie der Regierung hat er damit einen hohen Stellenwert." Umerows neuer Job füge sich in das Bild früherer Rochaden, etwa als der ehemalige Armeechef Walerij Saluschnyj 2023 nach London wechselte. "Zwei wichtige Botschafter sind nun mit Männern besetzt, die das ukrainische Militär und seinen Bedarf verstehen", so Umland.