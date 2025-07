Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Plötzlich wollen die USA wieder Waffen an die Ukraine liefern – allerdings nicht selbst bezahlen. Deutschland springt ein. Aber wer noch?

US-Präsident Donald Trump verkauft es als eine große Wende. Nachdem seine Regierung in der Vergangenheit immer wieder die Unterstützung der Ukraine eingestellt hatte, sollen bald wieder US-Waffen geliefert werden – darunter auch die so dringend benötigten Patriot-Systeme. Bezahlen soll dafür aber Europa.

Besonders Deutschland steht dabei im Fokus. Denn Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bereits angekündigt, zwei Patriot-Systeme kaufen und an die Ukraine liefern zu wollen. Wie genau das ablaufen soll, darüber sind sich Deutschland und die USA noch nicht ganz einig. Dennoch steht fest: Deutschland gibt neue Milliardenbeträge für die Ukraine aus. Aus anderen Ländern kommt mehr Zurückhaltung.

Muss Deutschland die Ukraine-Unterstützung also nun größtenteils alleine stemmen? Zwar haben auch andere europäische Länder bereits finanzielle Unterstützung signalisiert, es bleibt aber noch unklar, in welchem Maß sie sich beteiligen wollen.

Pistorius in den USA: Deutschland kauft Patriot-Systeme

Pistorius war speziell für die Patriot-Verhandlungen in die USA geflogen. Deutschland will nun zwei Milliarden Euro für zwei Patriot-Systeme ausgeben – auch wenn laut Pistorius noch nicht alle Feinheiten feststehen. Letzte technische, logistische und finanzielle Details müssten noch geklärt werden, sagte er nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth.

So ist noch unklar, ob Deutschland Systeme direkt aus den US-Beständen kauft oder eigene Systeme weitergibt und dafür Ersatz aus den USA erhält. Aber es soll laut Pistorius "schnell, sehr schnell" gehen.

Deutschland hat also vorgelegt. Nun erwartet Pistorius, dass auch andere Länder nachziehen. "Klar ist, und das ist ein Appell an alle anderen europäischen Mitgliedstaaten der Nato: Hier müssen alle gewissermaßen ihre Portemonnaies öffnen." Man müsse schnell die Summen zusammenbekommen, die zunächst für die Stärkung der Luftverteidigung nötig seien. Hier stehe die Ukraine gewaltig unter Druck. "Also sind jetzt alle gefordert, hier Farbe zu bekennen."

Nach Angaben von Nato-Generalsektretär Mark Rutte, der zeitgleich mit Pistorius in Washington war und mit Trump sprach, wären neben Deutschland auch Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, die Niederlande, Großbritannien und Kanada mögliche Käufer für die US-Waffen.

Ausgaben für die Ukraine: Mehrere Länder bereit

Um diese Thematik ging es am Dienstag auch beim EU-Außenministertreffen in Brüssel. Bereits unmittelbar vor Beginn des Gipfels signalisierten zwei Länder ihre finanzielle Unterstützung. Dänemark sei "absolut bereit", sich an dem Programm zu beteiligen, sagte Außenminister Lars Rasmussen am Dienstag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Er erklärte aber, die Details müssten noch ausgearbeitet werden.

Sein niederländischer Kollege Caspar Veldkamp sagte, sein Land prüfe, wie es sich "positiv" beteiligen könne. Veldkamp weiter: "Wir werden prüfen, was wir in Bezug auf die Ankündigungen von Herrn Trump tun können, und von dort aus weitermachen."