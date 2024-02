Videotranskript lesen

Zwei Jahre ist es her, dass Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine startete.

Zwei Jahre, in denen das Land zerstört, Menschen vertrieben und getötet wurden.



Aktuelle Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung an zahlreichen Orten im Land.



Der direkte Vergleich von Zeiten vor dem Krieg und jetzt ist erschreckend.



Auf diesen Bildern ist Bachmut zu sehen. Seit Mai 2022 ist die in der Oblast Donezk gelegene Stadt, in der einst rund 70.000 Menschen lebten, Schauplatz erbitterter Kämpfe.



Diese Aufnahmen zeigen die im Februar von Russland eingenommene Stadt Awdijiwka.

Auch der weitläufige Komplex der Koks- und Chemiefabrik ist laut Russland voll unter russischer Kontrolle.



Der Fall von Awdijiwka ist Russlands größter Erfolg seit der Eroberung der ebenfalls im Osten liegenden Stadt Bachmut.



Die russischen Streitkräfte haben Anfang November die stärksten Angriffe seit Jahresbeginn unternommen. Ziel waren die Oblaste Odessa, Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine.



Auch der Bruch des Nova-Kachowka-Staudamms am 6.6. wareine große Marke in diesem Krieg. Unmengen Wasser strömten den Dnipro hinab und überfluteten weite Teile der Oblast Cherson. Die beiden Kriegsparteien machen sich gegenseitig für die Zerstörung verantwortlich.



Hier ist zu sehen, wie Regionen der Ukraine von Verteidigungsanlagen wie den sogenannten Drachenzähnen zur Panzerabwehr und anderen Befestigungsanlagen durchzogen sind.



Im größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg sind bisher Hunderttausende Soldaten und Tausende Zivilisten getötet worden.