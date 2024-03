Videotranskript lesen

Mit Drohnen und einem US-Panzer ist es ukrainischen Truppen offenbar gelungen, eine russische Spezialeinheit auszuschalten.



Aufnahmen, die aus der Nähe der ostukrainischen Stadt Awdijiwka stammen sollen, zeigen zunächst ein russisches Truppentransportfahrzeug unter Beschuss.



Die Einheit reagiert, zahlreiche Soldaten verlassen das Fahrzeug und suchen Deckung am Wegesrand.

Wenig später zeigt sich, dass das eine fatale Entscheidung war.



Ein von der Ukraine eingesetzter M2-Bradley-Schützenpanzer aus US-Produktion nähert sich den Soldaten – und feuert aus nächster Nähe. Auf Aufnahmen, die wir Ihnen hier nicht zeigen, ist zu sehen: Der Panzer lässt den russischen Soldaten keine Chance.



Diese sollen der 15. Separaten Motorschützenbrigade angehört haben, einer Spezialeinheit der russischen Bodentruppen.

Auch das gepanzerte Truppenfahrzeug wird anschließend zerstört. Nach einem schweren Treffer kommt es zunächst zum Stehen, dann schlagen ukrainische Drohnenpiloten zu.



Trotz vereinzelter militärischer Erfolge der Ukraine haben zuletzt vor allem die russischen Streitkräfte in der Region die Oberhand gewonnen. Putins Truppen konnten zuletzt mehrere Geländegewinne im Osten der Ukraine verzeichnen.



Kiews Truppen sehen sich derweil mit einem andauernden Mangel an Munition und Kriegsgerät konfrontiert. Präsident Selenskyj sprach zuletzt von der Gefahr einer neuen russischen Offensive.