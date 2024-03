Videotranskript lesen

Szenen mitten aus einem Gefecht in der Ostukraine:

Im unerbittlichen Kugelhagel wird plötzlich ein ukrainischer Soldat getroffen.

Die Bodycam eines Kollegen zeigt die riskante Rettung im Feuergefecht.

Die Szenen sollen sich bei der Stadt Kreminna in der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine ereignet haben. Die Stadt gilt als wichtiger Knotenpunkt für Russland. Hier organisieren sich die Truppen Nachschub.

Laut der amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War ist es Russland gelungen, in der Gegend weiter vorzurücken.

Den ukrainischen Rettern gelingt es in diesem Fall, ihren verletzten Kollegen in einen Schützengraben zu bringen.

Die Ukraine hat aktuell mit einem Mangel an Soldaten zu kämpfen. Viele sind gefallen oder verwundet.

Auch auf russischer Seite gibt es herbe Verluste: Die durchschnittlich täglichen Toten und Verletzten waren im Februar 2024 die höchsten seit Kriegsbeginn. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes lag die Zahl bei 983 pro Tag.