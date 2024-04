Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verhängt die Europäische Union Sanktionen gegen Unterstützerinnen und Unterstützer Putins. Politiker, Militärangehörige oder Unternehmerinnen zählen dazu. Etwa 2.177 Personen und russische Einrichtungen stehen in diesem Zusammenhang auf der EU-Liste.

Acht von ihnen haben es geschafft, wieder von den Sanktionen befreit zu werden. Allerdings hatten die betroffenen Russen oft Hilfe von Freunden in hohen Positionen, genug Geld und gekaufte EU-Pässe. Das berichtet das Medium "EUObserver".

115 Gerichtsprozesse im Zusammenhang mit den Kriegssanktionen bearbeiteten EU-Gerichte in Luxemburg bis März. Allein im November sollen es 97 Fälle gewesen sein. Zuletzt entschied ein Gericht am 20. März, dass die Sanktionen gegen den russischen Formel-1-Rennfahrer und Oligarchen Nikita Mazepin aufgehoben werden sollen.

Hilfe von EU-Anwälten

Seine italienischen Anwälte erklärten "EUobserver": "Unser Mandant und wir selbst sind natürlich sehr zufrieden mit diesem Urteil, das wir für eine korrekte Ausübung der Justiz halten". Trotz der "Annullierung" seiner Sanktionen kann Mazepin weiter nicht in die EU einreisen. Auch Finanztransaktionen sind vorerst nicht möglich.

Ein EU-Beamter sagte dem Medium: "Der [EU-]Rat prüft das [Mazepin-]Urteil und seine Auswirkungen und wird die notwendigen Maßnahmen ergreifen." Und ein Sprecher der Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sagte: "Jede neue Entscheidung in Bezug auf Herrn Mazepin wäre von dem Urteil vom Dienstag [20. März] nicht betroffen, da sich das Urteil auf die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser speziellen Entscheidung beschränkt."

Orbán legte in zwei Fällen ein gutes Wort ein

Sechs weitere Oligarchen mussten gar nicht erst vor Gericht. Ihre Sanktionen wurden in außergerichtlichen EU-Ratsbeschlüssen aufgehoben. Wie sie das schaffen konnten, ist nicht ganz klar. Die EU sagte dazu: "Die Mitgliedstaaten waren sich einig, dass die Gründe, sie auf der Liste zu belassen, nicht mehr gegeben sind. Dies beruht auf den Beratungen und Bewertungen in den zuständigen Ratsgremien, die vertraulich sind."

Jede der sechs Personen gehört zu einer einflussreichen Familie, die sich teure europäische Anwälte leisten konnte, beispielsweise aus Frankreich oder Belgien . Diese Kanzleien durften sich nach einer Klage vor dem EuGH in Briefen an Beamte und Diplomaten im EU-Rat wenden und die Unschuld ihrer Klienten beteuern. Die Briefe sind vertraulich. Laut "EUObserver" enthalten sie längliche juristische Ausführungen und lobende Worte für den Charakter ihres Mandanten. Teilweise zahlen die Oligarchen mehrere Millionen für Anwälte, Lobbyisten und Berater.

In einigen Fällen reicht es wohl, wenn sich die Betroffenen vom russischen Regime distanzieren. Allerdings nicht nur mit einem kurzen Statement, sondern indem sie "mit Russland brechen", erklärte der französische Rechtsanwalt William Julié von Wj Avocats. Dazu gehört beispielsweise auch der wirtschaftliche Rückzug aus Russland für Unternehmer.

Abseits davon, helfen den Oligarchen auch Verbindungen zu hohen Tieren in der Politik. So half der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in zwei Fällen zum Erfolg. Auch der slowakische Premierminister Robert Fico sorgte dafür, dass ein russischer Oligarch nicht länger von Sanktionen betroffen ist. Welche Argumente und eventuelle Druckmittel die beiden Staatsoberhäupter nutzten, ist nicht bekannt.