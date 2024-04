Videotranskript lesen

Ukrainische Journalisten haben einen sogenannten Double-Tap-Angriff Russlands in Saporischschja auf Kamera aufgezeichnet.



Die Explosionen ereigneten sich, als die Medienteams die Schäden einer ersten Angriffsrunde filmten.



Das perfide an der Taktik: Auf einen ersten Angriff folgt wenig später ein zweiter, der auf Rettungsteams abzielt – daher auch der Name Double-Tap.



„Was die heutigen Angriffe kennzeichnet: Zuerst gab es zwei Raketenangriffe, und dann, etwa 40 Minuten später, gab es weitere Angriffe am selben Ort – gerade als Retter und Polizei mit der Arbeit begannen“, sagte der Regionalgouverneur Ivan Fedorov.



Russland habe fünf Raketen auf die Stadt im Süden der Ukraine abgefeuert, wobei mindestens drei Menschen getötet und mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen beschädigt worden seien.



13 weitere Menschen wurden verletzt, von denen vier in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Aufnahmen zeigen den Rettungseinsatz vor Ort.



Russland fliegt seit einigen Tagen wieder vermehrt Luftangriffe auf ukrainische Städte. Besonders betroffen sind Charkiw und Saporischschja. Da auch viele Angriffe bei Tag stattfinden, wenn Menschen auf den Straßen unterwegs sind, kommt es häufig zu Verletzten und Toten.