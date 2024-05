Videotranskript lesen

Ukrainische Schützen auf Stellungen in der Nähe von Wowtschansk.

Die schweren Kämpfe um die Kontrolle der Grenzstadt im Nordosten der Ukraine gehen weiter.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs kontrolliert es immer noch etwa 60 Prozent der Stadt.

Russlands Vorstoß in der Region Charkiw zwang die Ukraine, ihre Truppen entlang der Frontlinie im Osten und Süden zu verstärken.

"Es geht rund um die Uhr, ihre Infanterie kommt immer wieder, wir wehren ihre Angriffe ab. Zumindest versuchen wir es. Wann immer möglich, schlagen wir sie nieder.”

Die Schützen der 92. separaten Angriffsbrigade wurden nur wenige Tage vor dem russischen Angriff aus dem Gebiet Bachmut in der Region Donezk in neue Stellungen außerhalb von Wowtschansk verlegt.

Die Kämpfe seien hier viel intensiver, berichten sie.

“Hier haben wir wenigstens Granaten, sie haben angefangen, sie zu liefern. Wir haben etwas, womit wir arbeiten können, um zu kämpfen. Wir sind müde, haben keinen Schlaf mehr. Aber das ist unsere Arbeit und wir tun unser Bestes, um sie am Durchbruch zu hindern.”

Die Einnahme von Wowtschansk wäre Moskaus wichtigster Sieg seit Beginn des Angriffs – Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, liegt 70 Kilometer entfernt.