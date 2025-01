Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ungarns Viktor Orbán erpresste seine EU-Partner damit, die Sanktionen gegen Russland auslaufen zu lassen. Das hätte Wladimir Putin viel Geld in seine Kriegskasse gespült. Trotz Einigung in Brüssel besteht weiterhin Gefahr.

Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es im Volksmund. So geben nur noch wenige deutsche Medien seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine Altkanzler Gerhard Schröder oder dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán eine Plattform. Ende Oktober saßen Schröder und Orbán allerdings gemeinsam auf einer Bühne in Wien, auf Einladung der Schweizer "Weltwoche" – also der rechtspopulistischen Zeitung, die einen Tag nach Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 Wladimir Putin auf ihr Cover packte, die Titelzeile: "Der Missverstandene".

Schröder und Orbán inszenierten sich als "Freunde des Friedens", so lautete auch der Veranstaltungstitel. Sie sind in der Vergangenheit mit ihren Friedensbemühungen gescheitert, trotzdem warben sie für einen Dialog mit Russland, ohne Putins Imperialismus zu kritisieren. Dafür gab es auf der Bühne vor allem Kritik an der Europäischen Union und an den Amerikanern, die nicht an Frieden interessiert seien. Orbán erklärte: "Dieser Krieg ist verloren." Er wiederholte noch einmal: "Dieser Krieg wurde verloren, das ist die militärische Realität."

Der ungarische Regierungschef ist aufgrund seiner kremlfreundlichen Äußerungen in der EU weitestgehend isoliert. Lediglich der slowakische Ministerpräsident Robert Fico fährt einen ähnlichen politischen Kurs. Im Sommer provozierte er bei seinen europäischen Partnern großen Ärger, weil er ohne Absprache Putin in Moskau besuchte. Orbán schwäche – so der Vorwurf im westlichen Bündnis – ganz im Sinne des Kreml-Diktators die europäische Einigkeit.

Und in der Tat: Orbán hat vor allem seine eigenen Interessen im Blick. So blockierte er wochenlang die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland und erpresste seine europäischen Partner. Dahinter steckte eine ungeheure Drohung: Hätte Ungarn keine Zugeständnisse bekommen, wären selbst die eingefrorenen russischen Gelder freigegeben worden – eine politische Bombe, die bei einer Detonation 200 Milliarden Euro in Putins Kriegskasse spülen würde.

Nun lenkte Ungarn ein, die EU bekommt im Streit über den Fortbestand der Russland-Sanktionen eine Atempause. Aber die Gefahr durch Orbán ist keinesfalls gebannt.

Verlängerung der Russland-Sanktionen beschlossen

Die Erleichterung am Montag in Brüssel ist dennoch zunächst einmal groß. Ungarn hat gegen Zusicherungen zur Energiesicherheit sein Veto gegen die Verlängerung von Sanktionen gegen Russland, die Ende Januar auslaufen, zurückgezogen. Die ungarische Regierung trug bei einem Außenministertreffen in Brüssel die für das Weiterlaufen der Strafmaßnahmen notwendige Entscheidung mit.

Das war knapp – denn wochenlang hatte die ungarische Führung mit einer Blockade gedroht. Der Grund: Orbán hatte für seine Zustimmung zur Sanktionsverlängerung zunächst unter anderem gefordert, dass die Ukraine eine jüngst geschlossene Pipeline wieder öffnet, die bis dahin russisches Erdgas nach Mitteleuropa und damit auch nach Ungarn befördert hatte.

Letztlich stimmte die ungarische Regierung einer Verlängerung der Sanktionen zu. Das zeigt vor allem, dass Ungarn in der EU noch immer relativ isoliert ist und der Druck auf Budapest in den vergangenen Wochen immer größer wurde. Trotzdem versuchen die EU-Kommission und Orbán, sich jeweils als Sieger zu präsentieren.