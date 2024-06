Eine Aufklärungsdrohne hat an der Grenze zur Ukraine offenbar ein neues russisches Artilleriesystem entdeckt. Unter anderem das pro-ukrainische Portal "Militarnyi" berichtet, dass die neuste 152-mm-Selbstfahrlafette vom Typ 2S43 Malva zum ersten Mal auf dem Schlachtfeld gesehen wurde. Sie soll von einer Langstreckenaufklärungsdrohne in der Oblast Belgorod entdeckt worden sein. Der X-Account "Kriegsforscher" veröffentlichte Bilder von der Malva.

Auch ein kurzes Video, das die Haubitze an der Front bei Charkiw zeigen soll, zirkuliert auf X. Das russische Staatsunternehmen Rostec übergab die erste Charge der Artilleriegeschütze bereits im Oktober 2023 an das Verteidigungsministerium, berichtete die russische Tageszeitung "Kommersant" damals. Laut "Militarnyi" wurde bereits im Juli ein dreijähriger Zyklus staatlicher Tests abgeschlossen. Die Entwicklung der Selbstfahrlafetten soll demnach bereits in den 2010er-Jahren begonnen haben.