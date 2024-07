Dabei trug er ein T-Shirt der russischen Band M8l8th (gesprochen: Molot). Auf dem Rücken prangt der Ausspruch "Where we are, there is no place for anyone else" ("Wo wir sind, ist kein Platz für jemand anders"). Einige Historiker schreiben das Zitat Adolf Hitler zu, auch wenn die genaue Herkunft nicht eindeutig belegt ist. Das Museum Auschwitz-Birkenau war bis zum Donnerstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.