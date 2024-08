Kriegseintritt Belarus' wäre eine Eskalation

Neben dem Kriegsverlauf in Kursk, Charkiw und dem Donbass gibt es Berichte darüber, dass Belarus in Reaktion auf das angebliche Eindringen von ukrainischen Drohnen in den eigenen Luftraum Truppen an die Grenze zur Ukraine verlegt. Befürchtet wird ein Kriegseintritt von Machthaber Alexander Lukaschenko. Ob Belarus das tatsächlich umsetzt, ist allerdings ungewiss. "Es würde in jedem Fall eine weitere Eskalation des Konflikts bedeuten", erklärt Reisner.