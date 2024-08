Will aufmerksam machen Soldat verlor Beine im Ukraine-Krieg – und ist nun der "Bachelor" Von t-online 24.08.2024 - 18:12 Uhr Lesedauer: 2 Min. Oleksandr Budko: Er ist der neue "Bachelor" in der Ukraine. (Quelle: Warner/STB-Kanal) Kopiert News folgen

Vor zwei Jahren nahm das Leben von Oleksandr Budko eine tragische Wendung. Er verlor beide Beine im Ukraine-Krieg. Nun fiebert ein Millionenpublikum mit ihm.

Im August 2022 kämpfte Oleksandr Budko noch im Ukraine-Krieg. Er wurde schwer verwundet, verlor beide Beine. Nun ist er der neue "Bachelor" in der ukrainischen Version der berühmten Kuppelshow.

Budko war vor zwei Jahren in Isjum stationiert, einer besetzten Stadt an der Front des russischen Vormarsches. Sie wurde in den ersten Kriegstagen erobert und von Russland als wichtiger militärischer Knotenpunkt für die Versorgung seiner Streitkräfte aus dem Osten genutzt. Dort wurden er und seine Kameraden von russischen Truppen vor zwei Jahren angegriffen wurden. Neben ihm explodierte eine Granate und verletzte ihn so schwer, dass beide Beine amputiert werden mussten. Einen Monat später eroberten ukrainische Truppen die Stadt zurück.

"Ich spürte einen furchtbaren Schmerz"

"Ich fühlte, wie sich die Erde auf mich legte. Ich spürte einen furchtbaren Schmerz in meinen Beinen und mir wurde klar, dass das die Amputation meiner Beine bedeuten würde", sagt er der BBC. "Ich schrie vor entsetzlichen Schmerzen und brüllte, damit die Leute mich hörten." Seine Kameraden seien bei dem Angriff glimpflicher davongekommen, sie konnten ihn aus der Erde ausgraben und erstversorgen.

Bereits sechs Monaten nach dem Vorfall habe er wieder mit Prothesen laufen können. Als er in der Zwischenzeit im Rollstuhl unterwegs gewesen sei, sei ihm erst bewusst geworden, wie wenig behindertengerecht die Hauptstadt Kiew sei.

In der Folge wurde er zum Kämpfer für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung. Er moderierte eine Fernsehsendung namens "Legs Off", in der die Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen in verschiedenen ukrainischen Städten dargestellt wurden.

Medaillengewinner bei den Invictus Games

Darüber hinaus schrieb er ein Buch, holte Medaillen bei den Invictus Games, einer Art Olympia für versehrte Kriegsveteranen und trat mit einer Ballettgruppe in den USA auf. Wegen seiner Popularität haben die Produzenten Budko nun als neuen Bachelor ausgewählt.

"Wenn es im Fernsehen darum geht, die Realität zu verfilmen, wer könnte dann jetzt besser der Star von The Bachelor sein? Wer sonst wäre in einem Land, das sich im Krieg befindet, besser geeignet?", begründete Natalia Franchuk vom übertragenden Sender STB. Das kommt an: Das Bewerbungsportal vom "Bachelor" stürzte ab, kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass Budko in der kommenden Staffel die Hauptrolle übernimmt.