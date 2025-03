In der Chat-Affäre über geleakte Angriffspläne der US-Regierung in einer Messenger-Gruppe auf Signal sieht die frühere Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice schwere Versäumnisse des Beraterteams von US-Präsident Donald Trump.

Susan Rice war motiviert. "Schön hier zu sein", begrüßte die einstige Beraterin von US-Präsident Barack Obama den Podcast-Host Ben Meiselas vom Podcast "MeidasTouch". Es ging um Signal-Gate, der Daten-Panne von Donald Trumps Beraterteam, das vertrauliche Nachrichten über einen US-Angriff auf islamistische Huthi-Rebellen im Jemen in einem Messenger-Dienst erörterten. "Darüber kann ich nur lachen", sagte Rice. Die Top-Diplomatin weiß, wovon sie spricht. Sie war Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen und Obamas Nationale Sicherheitsberaterin.

Punkt für Punkt arbeitete sie in dem Podcast die Versäumnisse von Trumps Team in der Affäre um ein Datenleck bei internen Beratungen des Trump-Teams ab:

Ihr Fazit: "Es hätte niemals einen Signal-Chat als Medium für eine Diskussion über sensible Themen der nationalen Sicherheit geben dürfen." Rice fordert, ein überparteilicher Kongress-Ausschuss solle sich mit der Daten-Panne befassen. Alle Verantwortlichen seien "persönlich haftbar", stellte Rice klar. In einer normalen Administration dürften diese Leute nicht weiter im Amt sein."

Der Journalist Jeffrey Goldberg, Chefredakteur des Magazins "The Atlantic", war aus Versehen einer Chat-Gruppe von Trumps Sicherheitsteam zugefügt worden. In der Gruppe im Messenger-Dienst Signal wurden Pläne für einen US-Angriff auf die islamistische Rebellengruppe Huthi im Jemen erörtert. "Das lässt mich nur den Kopf schütteln", so Rice.