Der ukrainische Ort Wuhledar war zwei Jahre lang schwer umkämpft. Nun soll er an die Russen gefallen sein. Es hat dabei wohl dramatische Szenen gegeben.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Dienstag an einer der wichtigsten Fronten des Ukrainekrieges ereignet haben. Wie die US-Denkfabrik ISW unter Berufung auf Millitärblogger berichtet, sollen Teile der ukrainischen Armee aus dem strategisch wichtigen Wuhledar Hals über Kopf geflohen sein. Demnach seien die russischen Streitkräfte bei ihrem Versuch, die Stadt einzunehmen, so weit vorgedrungen, dass den ukrainischen Verteidigern nichts anders übrig blieb, als den Rückzug anzutreten.