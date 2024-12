Kommandeur in Haft genommen Folterskandal in ukrainischer Brigade

Von t-online , wan 20.12.2024 - 03:29 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Soldaten der 211. Brückenbaubrigade (Archivbild): Einige von ihnen sollen erpresst und sogar gefoltert worden sein. (Quelle: IMAGO/OLEKSANDR KLYMENKO/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein ukrainischer Kommandeur wurde in Untersuchungshaft genommen. Ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, in seiner Einheit soll es auch Erpressungen gegeben haben.

Ein Skandal erschüttert derzeit die ukrainischen Streitkräfte. Es geht um mutmaßliche Folterungen, Korruption und Nepotismus. Im Zentrum steht die Führung der 211. Brückenbau-Brigade. Deren Kommandant wurde jetzt festgenommen. Colonel Oleg Poberezhniuk wird unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen. Die Festnahme folgt nach einem Bericht der "Ukrainska Pravda", die zuerst über Missstände in der Brigade berichtet hatte.

In der Recherche wird unter anderem von einem Soldaten berichtet, der sehr verstört nach Hause gekommen sei. Als Kameraden ihn besuchten, sei er blass gewesen, ausgemergelt und verängstigt. Er schrie dann, dass er nicht zurück zu seiner Einheit gehen würde, weil er dort den Tod fürchte. Den habe man ihm angedroht, wenn er nicht dem Sohn des Generalstabschefs Geld gebe. Es soll sich bei dem Sohn um Wladyslaw Pastukh handeln. Der Missbrauch von Soldaten sei bei Routinechecks entdeckt worden, schreibt die ukrainische Nachrichtenseite. Doch statt Bestrafungen der Schuldigen seien alle Beteiligten versetzt worden.

Familienbande in der Brigade

Die "Ukrainska Pravda" begann vor zwei Monaten mit ihren Recherchen. Dabei befragten sie mehrere Opfer von Bullying, die meisten wollten anonym bleiben. Ein Ergebnis: Die vermeintlichen Täter wurden sogar befördert, die Opfer zur Infanterie geschickt.

Die 211. Brückenbau-Brigade ist keine kämpfende Einheit, die meisten Soldaten errichten Brücken und befestigen Verteidigungsstellungen. Viele Mitglieder sollen an einer Ingenieursschule einen Abschluss gemacht haben. Die Liste der Brigaden-Mitglieder hat aber offenbart, dass es wohl auffällig viele Familienbindungen gibt. So soll die Frau eines Generals an der Ingenieurschule arbeiten. Sie seien aber in unterschiedlichen Abteilungen der Brigade untergebracht. Aus einer Familie ist der Chef des Generalstabs der Brigade gekommen, sein Sohn ist ein Bataillonskommandant.

Bei einer Routinekontrolle zum Alkoholkonsum der Soldaten kam dann zum Vorschein, dass einige Unterlagen fehlten. Chef der Einheit war zu diesem Zeitpunkt Walery Pastukh

"Bei der Dienstüberprüfung sagten mir die Soldaten, dass man bis zu 20.0000 Hrywnja (500 Euro) an die Person zahlen müsse, die den Verstoß entdeckt habe, damit kein Bericht gegen einen erstellt werde", sagt Tymofiy Ostafiychuk, ein Offizier der Abteilung für psychologische Unterstützung des Personals, der damals in der 211. Brigade diente. "Ich habe auch viele illegale Vorfälle festgestellt, darunter das Verprügeln von Soldaten, wenn sie Alkohol tranken, aber kein Geld bezahlten. Die Hauptverantwortlichen für die Misshandlung der Soldaten waren Stabschefs Waleri Pastukh und sein Sohn Wladyslaw, Patensohn von Brigadegeneral Poberezhnyuk", sagte er.

Mehrere Soldaten haben in schriftlichen Erklärungen bestätigt, dass Wladyslaw Pastukh sie finanziell erpresst und körperlich misshandelt habe. Unter anderem seien sie an ein Holzkreuz gefesselt worden. Ein Foto zeigt sogar Pastukh vor einem solchen Kreuz mit einem Soldaten. Als der Vorfall ans Tageslicht kam, sei er versetzt worden, sein Vater habe dem Soldaten eine Entschädigung gezahlt. Darüber soll es sogar eine Quittung geben.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Am 10. September 2024 befand das Bezirksgericht Husyatyn der Oblast Ternopil Pastukh Senior der Vernachlässigung seiner Pflichten für schuldig. Er zahlte die Höchststrafe von 34.000 Hrywnja (etwa 800 Euro). Und in der Phase der vorgerichtlichen Untersuchung entschädigte er den Staat für Schäden in Höhe von fast 140.000 Hrywnja (3.200 Euro).

In einem anderen Fall sollen Soldaten der Brigade abgezogen worden sein, um ein Haus für den Kommandanten Oleh Poberezhnyuk zu bauen. Sie hätten aber weiterhin auch ihre Gefahrenzusage für Dienst an der Front erhalten.