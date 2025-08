Ukraine fängt Drohnen mit überraschender Taktik ab

Als Reaktion auf die ukrainische Übermacht im Bereich der Drohnen hat Russland viele Kapazitäten in den Aufbau eigener Drohnen-Eliteeinheiten gesetzt. Diese laufen unter dem Namen "Rubikon" und verbreiten speziell im Donbass entlang der Front Angst und Schrecken. So sind dort nicht nur mehr und spezialisiertere Drohnen in der Luft, sondern ihr Einsatz läuft auch deutlich koordinierter und damit tödlicher ab.

In einem Interview mit t-online erklärte der Militärexperte Franz-Stefan Gady das Vorgehen wie folgt: "Sie machen systematisch Jagd auf Ukrainer, vor allem auf die ukrainischen Drohnenteams." Dazu versuchte "Rubikon" auch, die Logistik der Ukrainer zu unterbinden. "Die Einheiten teilen das Schlachtfeld in Zonen auf, die sie dann methodisch abfliegen und dort Angriffsziele identifizieren", so Gady.

"Die Ergebnisse sind greifbar"

Ukraine bekommt Netze aus europäischen Ländern

Der Bedarf an Netzen ist in der Ukraine also hoch. Diese kommen oft aus den Niederlanden oder Skandinavien, wo sie von Fischern ausrangiert wurden. Bereits Anfang des Jahres berichtete die Stiftung "Volonter" von mehreren Hundert Tonnen Netze, die von den Niederlanden in die Ukraine gebracht worden seien. Die "New York Times" berichtet außerdem, dass die schwedische Organisation "OperationChange" in diesem Jahr gut 250 Tonnen Fischernetze in den nordischen Ländern aufgetrieben habe. Doch auch Russland konkurriert auf diesem Markt mit der Ukraine.