Trump bekräftigt erneut: Atom-U-Boote "in der Region" Russlands

Laut US-Präsident Donald Trump haben die USA seine Drohungen umgesetzt und Atom-U-Boote entsandt. Wie das Nachrichtenportal "The Hill" berichtet, erklärte Trump am Sonntag vor Reportern, dass sich die U-Boote "in der Region" Russlands befinden.