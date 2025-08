Newsblog zum Ukraine-Krieg Großbrand in Sotschi – Jugendliche wegen Videos verhaftet

Von t-online Aktualisiert am 04.08.2025 - 12:44 Uhr Lesedauer: 21 Min.

Player wird geladen Öllager in Sotschi: Video zeigt Inferno (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Nach Großbrand in Sotschi: Jugendliche wegen Videoaufnahmen verhaftet. Wegen russischem Öl: Trump-Berater erhöht Druck auf Indien. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dieser Newsblog wurde beendet. Die neuesten Entwicklungen zum russischen Krieg gegen die Ukraine lesen Sie hier.

Loading...

Loading... Embed

Russland: Bahnhof in Wolgograd brennt nach ukrainischem Drohnenangriff

Russischen Angaben zufolge entfacht ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in einem Bahnhofsgebäude in der südlichen Region Wolgograd. "Es wurden keine Schäden an den Gleisen gemeldet", schreibt die Regionalverwaltung auf Telegram. Auch eine Stromleitung sei beschädigt. Eine nicht explodierte Drohne sei in der Nähe des Bahnhofs Archeda auf die Gleise gefallen.

Großbrand in Sotschi – Jugendliche wegen Videoaufnahmen verhaftet

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Metropole Sotschi am Schwarzen Meer ist laut Behörden ein Öldepot in Flughafennähe in Brand geraten. Mehr als 100 Einsatzkräfte und 35 Löschfahrzeuge rückten demnach an, um den Brand zu löschen. In sozialen Netzwerken veröffentlichten Anwohner Videoclips von dem riesigen Feuer. Zu sehen waren auch eine Drohne im Anflug vor der Explosion und zerstörte Gebäude. Die Aufnahmen waren unabhängig nicht überprüfbar.

Drei junge Erwachsene, die sich für ein Online-Video mit dem Brand im Hintergrund filmten, wurden festgenommen, wie das Innenministerium der Region Krasnodar mitteilte. Der 20-Jährigen, die das Video aufnahm, wird demnach eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen. Auf dem Video sind die beiden Frauen im Vordergrund und der Mann hinter ihnen. Im Hintergrund ist ein großer Brand zu sehen, das Video ist unterlegt mit einem Rapsong.

Der Luftverkehr auf dem Flughafen wurde wegen der Drohnengefahr in der Nacht zeitweilig eingestellt, lief aber am Morgen wieder, wie ein Sprecher der Aufsichtsbehörde Rosawiazija mitteilte. In der Stadt am Schwarzen Meer ist jetzt Hochsaison für die Feriengäste. Die Rauchwolke des Feuers war weithin sichtbar, wie Augenzeugen berichteten.

Ukraine: Drei Tote bei russischem Beschuss in Saporischschja

Bei einem russischen Angriff in der südöstlichen Region Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Gouverneur Iwan Fjodorow schreibt auf Telegram, der Angriff habe der Stadt Stepnohirsk gegolten. Dabei seien auch Privathäuser zerstört worden.

Sonntag, 3. Juli

Wegen russischem Öl: Trump-Berater erhöht Druck auf Indien