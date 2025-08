Er wohnt in Millionen-Villa

Demonstration in Kiew: Tausende sind zuletzt gegen Korruption in der Ukraine auf die Straße gegangen. (Quelle: IMAGO/Mykhaylo Palinchak/imago)

Ein Haus, mehrere Wohnungen und teure Geländewagen: So lebte ein ukrainischer Beamter dank Korruption. Journalisten haben den Fall aufgedeckt.

In der wiederholt von Korruptionsskandalen erschütterten Ukraine ist der Chef der Energiezollbehörde, Anatolij Komar, nach journalistischen Enthüllungen vom Dienst freigestellt worden. Die Suspendierung gelte für die Zeit der Überprüfung Komars, teilte der Zoll mit.

Zusätzlich besitzt die Familie den Angaben zufolge mehrere Wohnungen in Kiew, fährt teure Geländewagen, und die Tochter lernt an Privatschulen auf Zypern und in Großbritannien. Komars offizielles Monatsgehalt betrage dabei nur etwas mehr als 1.800 Euro. Der 44-Jährige bezieht aufgrund seiner fast 20-jährigen vorherigen Dienstzeit beim Geheimdienst SBU zusätzlich eine staatliche Rente. Er leitet die Energiezollbehörde seit Februar 2022.