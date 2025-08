US-Sondergesandter Witkoff trifft Putin in Moskau

Aktualisiert am 06.08.2025 - 11:26 Uhr

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (r.) schüttelt Wladimir Putin bei seinem Besuch in Moskau die Hand (Archivbild): Witkoff ist bereits zum fünften Mal in diesem Jahr nach Russland gereist. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago)

US-Präsident Donald Trump hat seinen Sondergesandten Steve Witkoff nach Moskau geschickt. Dort trifft er am Mittwoch auf Kremlchef Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den US-Sondergesandten Steve Witkoff am Mittwoch in Moskau empfangen. Das berichten russische Staatsmedien übereinstimmend unter Berufung auf das Präsidialamt in Moskau. Das Treffen findet demnach im Kreml statt. Witkoffs Besuch erfolgt kurz vor Ablauf eines Ultimatums, das US-Präsident Donald Trump Russland zur Beendigung des Ukraine-Konflikts gesetzt hatte.