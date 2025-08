Die Niederlande machen den Anfang. Als erstes Nato-Mitglied versprach das Land am Dienstag die Lieferung eines Waffenpakets im Wert von 500 Millionen Dollar an die Ukraine . "Die Niederlande sind das erste Land, das den Waffendeal zwischen der Nato und den USA umsetzt, der den Kauf amerikanischer Flugabwehrsysteme für die Ukraine beinhaltet", schrieb der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof auf X.

Zentrale Bedarfsstelle bei der Nato in Brüssel

Die niederländische Lieferung ist Teil des Deals, den Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit Trump im Juli nach dem Nato-Gipfel in Den Haag besiegelte. "Priority Ukraine Requirements List" heißt das Verfahren, im Nato-Jargon kurz PURL genannt. Die Ukraine meldet bei der Nato in Brüssel ihren Bedarf an benötigten Waffen an. Die Nato-Staaten kaufen das angefragte Material dann in den USA ein. Im Gegenzug kündigten US-Hersteller wie Lockheed Martin und Raytheon an, ihre Produktion massiv auszubauen.