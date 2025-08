Putin kündigt Serienproduktion von Hyperschallraketen an

Aktualisiert am 04.08.2025 - 11:47 Uhr

Aktualisiert am 04.08.2025 - 11:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wladimir Putin: Er will eine neue Rakete in Serie produzieren. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago)

Nach der Atomdrohung von US-Präsident Donald Trump zieht auch Kremlchef Wladimir Putin nach. Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet, kündigte Putin am Freitag im Beisein des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko die Serienproduktion der "Oreschnik" Hyperschallraketen an. Die Waffen sollen atomar bestückbar sein. Laut Putin können die Raketen schon Ende des Jahres in Belarus stationiert werden.