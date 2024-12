Ein Arbeiter in einer russischen Waffenfabrik (Archivbild): Russland sucht Mitarbeiter, die sich mit deutscher Technik auskennen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Russland setzt bei der Produktion der Oreschnik-Rakete trotz westlicher Sanktionen auf Technologien aus Deutschland – und sucht Personal, das sich speziell damit auskennt. Die CNC-Maschinen (Computerized Numerical Control) sind mit Steuerungssystemen von Siemens und Heidenhain ausgestattet. Sie kommen bei der Bearbeitung von Werkstoffen wie Metall zum Einsatz und ermöglichen präzise Fertigungsprozesse. Laut einem Bericht der "Financial Times" sind solche Technologien in russischen Rüstungsprojekten von großer Bedeutung.

Das Moskauer Institut für Thermotechnik (MITT) und das Unternehmen Sozvezdie, beide an der Entwicklung der Rakete beteiligt, setzen demnach gezielt auf deutsche Steuerungen. In Stellenanzeigen der russischen Unternehmen wird ausdrücklich nach Fachkräften gesucht, die sich mit CNC-Systemen von Siemens und Heidenhain auskennen. Die Steuerungseinheit TNC 640 von Heidenhain, die Fräsen, Drehen und Schleifen kombiniert, wird besonders häufig erwähnt.

Russland umgeht westliche Sanktionen

Neben deutschen Systemen kommen auch Technologien des japanischen Herstellers Fanuc in russischen Produktionsstätten zum Einsatz. So zeigt Bildmaterial aus einer Anlage des Unternehmens Titan Barrikady, das ebenfalls an der Raketenproduktion beteiligt ist, Maschinen mit Fanuc-Steuerungen.