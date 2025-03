In russischem Gefängnis Ukrainische Journalistin wurde vor Tod offenbar gefoltert

Von t-online 07.03.2025 - 12:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Victoria Roschtschyna bei einer Gerichtsanhörung (Archivbild): Sie soll bei einem Transport in ein Gefängnis in Russland gestorben sein. (Quelle: Stanislav Yurchenko)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine ukrainische Journalistin starb im vergangenen Jahr in einem russischen Gefängnis. Jetzt wird klar: Sie wurde vorher gefoltert und ausgehungert.

Die ukrainische Journalistin Viktoria Roshchyna ist nach Recherchen mehrerer Medien während ihrer Haft in Russland mutmaßlich gefoltert worden und gestorben. Laut einer gemeinsamen Untersuchung ukrainischer Nachrichtenportale und der Organisation Reporter ohne Grenzen wog sie vor ihrem Tod nur noch 30 Kilogramm.

Loading...

Roshchyna reiste im Sommer 2023 in die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine, um Berichten über Folterkammern nachzugehen, wie "Slidstvo.Info" berichtet. In der Stadt Enerhodar, nahe des Atomkraftwerks Saporischschja, sei sie festgenommen worden. Nach einem Gefängnisaufenthalt in Melitopol wurde sie schließlich in das Untersuchungsgefängnis im russischen Taganrog verlegt. Dort sei sie weiterhin misshandelt worden.

Mit Elektroschocks und Messern gequält

Eine ehemalige Zellengenossin berichtete den Journalisten, dass Roshchyna regelmäßig mit Elektroschocks gequält und mit einem Messer verletzt worden sei. Die Inhaftierte habe "mehrere Narben" an Armen und Beinen gesehen, darunter eine frische Wunde am Unterarm. Zudem sei Roshchyna der Zugang zu medizinischer Versorgung verweigert worden, was ihren Gesundheitszustand rapide verschlechtert habe. Sie habe abgenommen, sei zunehmend schwächer geworden und habe schließlich nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen können. Seit dem 8. September 2024 sei sie nicht mehr gesehen worden.

Einen Monat später habe Roshchynas Vater eine E-Mail vom russischen Verteidigungsministerium erhalten, in der ihr Tod am 19. September bestätigt worden sei. Eine genaue Todesursache oder weitere Dokumente seien nicht übermittelt worden. Ihr Vater warte noch immer auf die Herausgabe ihres Leichnams. Nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft war Roshchyna nie offiziell angeklagt. Sie war bereits zu Kriegsbeginn kurzzeitig von russischen Truppen festgesetzt, dann aber freigelassen worden. Später kehrte sie über Polen und Lettland in die russisch besetzten Gebiete zurück, um weiter zu recherchieren.