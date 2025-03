Estland steht im Ukrainekrieg fest an der Seite der Regierung in Kiew. (Quelle: Suzanne Plunkett/Reuters)

Im Frühjahr 2024 wurde in Estland ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen in Brand gesteckt. Die Justiz ermittelte, dass ein Handlanger Russlands dahintersteckte – und verhängte nun eine harte Strafe.

Ein Gericht in Estland hat einen Mann mit doppelter Staatsbürgerschaft wegen Hochverrats zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt. Der Angeklagte, der sowohl einen estnischen als auch einen russischen Pass besitzt, wurde für schuldig befunden, im Frühjahr 2024 im Auftrag Russlands in Tartu ein Auto mit ukrainischem Nummernschild in Brand gesteckt zu haben, wie das Gericht mitteilte. Auf dessen Motorhaube habe er zuvor den Namen einer politischen Gruppierung in Estland angebracht, um die Tat mit dieser in Verbindung zu bringen. Anschließend habe er der Anklage zufolge das Anzünden des Fahrzeugs gefilmt und das Video davon über soziale Medien verbreitet.