Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland erobert offenbar großes Lithium-Vorkommen

Von t-online Aktualisiert am 28.06.2025 - 00:35 Uhr

Russische Soldaten in Donezk: Sie haben wohl eine Gelände mit großen Lithoum-Vorkommen eingenommen. (Sumbolbild) (Quelle: IMAGO/Dmitry Yagodkin/imago)

Kremlchef Putin lobt den US-Präsidenten. Kanzler Merz lehnt Gespräche mit dem russischen Staatschef ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 28. Juni

Russland erobert ukrainisches Lithium-Vorkommen

Russische Truppen haben in der Region Donezk offenbar ein Gebiet eingenommen, in dem sich große Lithium-Vorkommen befinden. Mehrere Kriegsberichterstatter meldeten russische Gebietsgewinne in der Umgebung von Schewschenko im Westen der Region. Laut einem Bericht soll es sich bei dem dortigen Lithium-Vorkommen um eine besonders dichte Anreicherung handeln. Lithium wird in Batterien verwendet, die in Mobiltelefonen, Elektrogeräte und in Autos eingebaut sind.

Die Einnahme des Gebietes macht es der Ukraine auch schwieriger, einen Deal mit den USA einzugehen. Denn US-Präsident Trump hatte gefordert, dass die Ukraine als Ausgleich für Waffenlieferungen Bodenschätze den USA liefert. Dabei ist Lithium eines der Metalle, die die USA als wichtig für die eigene Wirtschaft erachten.

Russische Drohnen greifen Odessa an

Russische Kampfdrohnen haben in der Nacht die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. In der Stadt habe es eine Reihe von Explosionen gegeben, dazu seien in einigen Stadtteilen Brände ausgebrochen, berichteten die ukrainischen Medien sowie Bürgermeister Hennadi Truchanow. "Odessa, sei wachsam. Begebt euch an sichere Orte", schrieb Truchanow auf der Plattform Telegram.

Die russischen Kampfdrohnen seien über dem Schwarzen Meer angeflogen, hieß es. Die Flugabwehr sei aktiv geworden. In den örtlichen Medien wurden nach einem Abflauen der Angriffe gegen Mitternacht erste Videos, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, von Bränden in der Stadt veröffentlicht. Über eventuelle Opfer in der Bevölkerung gab es zunächst keine Informationen.

Freitag, 27. Juni

Kiew meldet Zerstörung russischer Kampfflugzeuge

Russland greift die Ukraine immer wieder aus der Luft an – und setzt dabei auch auf sein Übergewicht an Flugzeugen. Doch diese nimmt Kiew nun vermehrt ins Visier, wenn sie am Boden sind. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Atomwaffenfähige Jets in Estland? Russland reagiert

Estland will atomwaffenfähige F-35-Kampfjets von Nato-Verbündeten aufnehmen. Der Kreml reagiert mit deutlichen Worten. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Putin: Bin bereit für Treffen mit Trump

Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump für dessen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine und eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen gelobt. Zugleich stellte er ein Treffen mit Trump in Aussicht. "Ich bin immer offen für Kontakte und Treffen", sagte Putin der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Rande eines Gipfels der Eurasischen Wirtschaftsunion in Minsk. Solche Treffen müssten aber vorbereitet werden, um ein neues Niveau bei der Kooperation zu erreichen, dämpfte er Spekulationen über ein Treffen in unmittelbarer Zukunft.

Putin betonte, dass es Trump zu verdanken sei, dass die diplomatischen Beziehungen beider Länder überhaupt wieder in Gang gekommen seien. Es gebe zwar weiterhin Probleme, aber immerhin funktioniere der Kontakt zwischen den Außenministerien und den Sicherheitsorganen wieder. Dies sei wichtig bei der Terrorbekämpfung.

Zur Ukraine wiederholte Putin, er sei dialogbereit. Allerdings räumte er ein, dass die von Moskau und Kiew bei der vergangenen Verhandlungsrunde vorgelegten Forderungskataloge zur Beendigung des Kriegs völlig entgegengesetzt seien. Trotzdem würden die Gespräche nach Abschluss des Gefangenenaustauschs fortgesetzt, versicherte er. US-Präsident Trump hatte vor seinem Wahlsieg immer wieder postuliert, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Bislang konnte er jedoch nicht viel ausrichten.

Merz: Noch lange Abstand halten von Telefonat mit Putin