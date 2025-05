Er sei sich sicher, dass seine Frau ihren Sohn auch alleine sehr gut erziehen würde. Sein zwölfjähriger Sohn aber sei in einem Alter, in dem er bestimmte Dinge mit seinem Vater teilen wolle, die er womöglich nicht mit seiner Schwester oder Mutter teilen könne. „Es gibt bestimmte Momente, bestimmte Themen zwischen einem Vater und Sohn”, so Selenskyj.

Selenskyj privat: Tochter ist "sehr schnell sehr erwachsen geworden"

Das Interview entstand am Rande eines Kurzbesuchs in Berlin. Selenskyj hatte am Mittwoch unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz gesprochen. Anschließend sollte er zur Verleihung des Karlspreises nach Aachen weiterreisen, den er selbst vor zwei Jahren erhalten hatte. Stattdessen reiste Selenskyj jedoch direkt in die Ukraine zurück. Grund dafür ist wohl die angespannte Sicherheitslage: Nach Angaben der ukrainischen Regierung hat Russland rund 50.000 Soldaten an der Nordostgrenze zusammengezogen und könnte eine neue Offensive planen.