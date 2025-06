Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, schoss sie am Morgen des 7. Juni einen russischen Su-35-Kampfjet in der russischen Oblast Kursk ab. Weitere Einzelheiten der Operation gab der ukrainische Generalstab allerdings nicht bekannt, jedoch gaben sie Zahlen bekannt.

Verlust für Russland: Ukraine will Su-35-Kampfjet abgeschossen haben

Der Abschuss des Su-35-Kampfjets reiht sich in die empfindlichen Verluste ein, die die Ukraine mit ihren Geheimoperationen in der vergangenen Woche nicht nur der russischen Luftwaffe zugefügt hat. Vor der überraschenden Attacke auf die Krim-Brücke startetet die Ukraine bereits am 1. Juni, die vom ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) durchgeführte Operation "Spinnennetz", bei der Berichten zufolge zunächst 41 russische Bomber und andere Flugzeuge zerstört oder beschädigt worden sein sollten.