Anti-Korruptions-Chef kritisiert Regierung in Kiew scharf

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident steht wegen seiner Antikorruptionspolitik unter Druck. (Quelle: President of Ukraine \ apaimages/imago-images-bilder)

Im Streit um die Korruptionsbekämpfung steigt der Druck auf die Regierung. Selenskyj könnte sich bald mit Putin treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 25. Juli

Kiew will bis zu 1.000 Abfangdrohnen pro Tag bauen

Um die ständigen russischen Drohnenangriffe abzuwehren, will die Ukraine die eigene Produktion von Abfangdrohnen deutlich steigern. "Es gibt einen bestätigten Plan – auf eine Zahl von 500 bis 1.000 Abfangdrohnen pro Tag zu kommen, das wird nicht einfach", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Dafür sei eine bestimmte Frist gesetzt und die entsprechenden Beamten seien auch persönlich für die Umsetzung verantwortlich.

Drohnen sind zu einem immer wichtigeren Faktor für die Kampfführung beider Kriegsparteien in der Ukraine geworden. Sie werden sowohl an der Front als auch für den Beschuss des Hinterlandes eingesetzt. Nacht für Nacht sterben in der Ukraine Zivilisten oder werden durch Drohnenangriffe verletzt.

Experten zufolge wird Russland in absehbarer Zukunft seine Produktion an unbemannten Flugapparaten auf bis zu 1.000 pro Tag steigern können. Um den eigenen Luftraum zu sichern, muss die Ukraine folglich eine vergleichbar hohe Zahl an Abfangwaffen bauen.

Anti-Korruptions-Chef kritisiert Regierung scharf

Der Leiter der ukrainischen Anti-Korruptionsbehörde Nabu, Semen Krywonos, rechnet trotz einer politischen Kehrtwende von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit weiterem Widerstand gegen seine Arbeit. "Alle waren sich darin einig, unsere Unabhängigkeit zu zerstören", sagte Krywonos am Freitag in Kiew. "Das war ein Schock für mich – wie groß der Drang war, uns zu zerstören."

Wer nach seiner Ansicht hinter dem Vorstoß steckte, sagte Krywonos nicht. Er sprach lediglich von "verschiedenen Vertretern der Regierung, verschiedenen Finanzgruppen". Er erwarte, dass die Drahtzieher ihre "schmutzige Informationskampagne" gegen seine Behörde nun verstärken würden. Das Parlament in Kiew hatte ein Gesetz verabschiedet, das die Unabhängigkeit der Nabu und der ebenfalls für die Korruptionsbekämpfung zuständigen Staatsanwaltschaft Sapo einschränkte.

Dagegen hatten in Kiew und anderen Städten Tausende Menschen protestiert. Selenskyj legte daraufhin am Donnerstag einen neuen Gesetzentwurf vor, der die Unabhängigkeit der Behörden wiederherstellen soll. Der ursprüngliche Vorstoß hatte die Beziehungen zur EU und zu westlichen Gebern belastet. Die Ukraine hat seit dem russischen Überfall 2022 ihre Bemühungen zur Ausmerzung der Korruption verstärkt. Die Bekämpfung der Bestechlichkeit gilt als entscheidend für den angestrebten EU-Beitritt.

Kadyrow entgeht im Urlaub wohl nur knapp dem Tod

Musk befahl offenbar, ukrainischer Armee Starlink abzudrehen

Kehrtwende bei Korruptionsgesetz: "Selenskyj ist jetzt angeschlagen"

