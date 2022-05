ErnĂ€hrung WWF-Studie: Mit Messer und Gabel BiodiversitĂ€t schĂŒtzen Von dpa 12.05.2022 - 18:37 Uhr Lesedauer: 4 Min. Obst- und GemĂŒse im Supermarkt. Mit einer flexitarischen ErnĂ€hrung mit begrenztem Konsum von tierischen Produkten könnte unser BiodiversitĂ€ts-Fußabdruck bereits spĂŒrbar verringert werden - bei konsequenter vegetarischer oder veganer ErnĂ€hrung noch deutlich stĂ€rker. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Ob umstrittenes Palmöl oder Billigfleisch mit fragwĂŒrdiger Klimabilanz - dass bestimmte Lebensmittel nicht gut fĂŒr den CO2-Fußabdruck sind, ist weithin bekannt. Wie aber wirkt sich die DurchschnittsernĂ€hrung der Deutschen auf die biologische Vielfalt aus?

Eine neue Studie der Umweltorganisation WWF beleuchtet, welchen Fußabdruck wir mit unserem Speiseplan in Sachen Vielfalt allen Lebens auf dem Land hinterlassen. Das Ergebnis: Was wir essen, hat großen Einfluss auf die BiodiversitĂ€t - und das nicht nur hierzulande, sondern auch in weit entfernten Regionen.

Tierische Erzeugnisse haben grĂ¶ĂŸten Anteil am Fußabdruck

Der sogenannte BiodiversitĂ€ts-Fußabdruck als Wert in der WWF-Erhebung wird relativ komplex berechnet. Grob gesagt geht es darum, wie stark unsere ErnĂ€hrung dazu fĂŒhrt, dass in Deutschland und rund um den Globus NaturrĂ€ume mit ihren Tieren und Planzen beeintrĂ€chtigt werden.

In Zahlen stellen sich die konkreten Auswirkungen des Konsums verschiedener Lebensmittel den Daten nach so dar: Mit Abstand den grĂ¶ĂŸten Anteil am Fußabdruck haben mit 77 Prozent tierische Erzeugnisse wie Fleisch, Wurst, Eier oder KĂ€se. Nur 23 Prozent resultieren hingegen aus dem Verbrauch pflanzlicher Lebensmittel wie Obst, GemĂŒse, Getreide oder NĂŒsse.

Großer FlĂ€chenbedarf fĂŒr Futtermittel

Bei den tierischen Erzeugnissen ist es vor allem der große FlĂ€chenbedarf fĂŒr Futtermittel, der negativ zu Buche schlĂ€gt. "Alles, was wir auf dem Teller liegen haben oder einkaufen, wird ja irgendwo produziert und braucht dementsprechend FlĂ€che", sagte Tanja DrĂ€ger, ErnĂ€hrungsexpertin beim WWF Deutschland, der dpa. Einerseits sei man abhĂ€ngig von den Leistungen einer intakten Natur, andererseits gefĂ€hrde man sie aber auch selbst. Daraus, so fasst die Studie zusammen, resultiert: Je höher der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln in der ErnĂ€hrung, desto kleiner der BiodiversitĂ€ts-Fußabdruck, der weltweit verursacht wird.