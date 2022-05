Br├╝ssel (dpa) - Bundesagrarminister Cem ├ľzdemir will sich auf EU-Ebene f├╝r einen besseren Schutz der f├╝r das Klima wichtigen Moore einsetzen, indem deutlich weniger Torf in Pflanzenerde genutzt wird. "Mit Torf zu pflanzen ist wie mit Kohle zu heizen", sagt der Gr├╝nen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Er werde bei einem Treffen der EU-Agrarministerinnen und -minister in Br├╝ssel am Dienstag eine Initiative pr├Ąsentieren, die Torfnutzung schrittweise zu reduzieren.

"Wenn Moore zum Torfabbau trockengelegt werden, wird klimasch├Ądliches CO2 in die Luft geblasen", sagt ├ľzdemir. Auf EU-Ebene solle daher gemeinsam vorgegangen werden, um klimafreundliche Alternativen zu finden und von Torf wegzukommen.

Wie das Ministerium weiter mitteilt, b├Ąnden Moore weltweit mehr als doppelt so viel Kohlenstoff wie s├Ąmtliche W├Ąlder der Erde zusammen, obwohl sie nur drei Prozent der Landfl├Ąche ausmachten. "Moore sind die Superhelden im Kampf gegen die Klimakatastrophe", sagte ├ľzdemir. Ziel seines Ministeriums f├╝r Deutschland ist, dass bis 2026 kein Torf mehr im Hobbyanbau verwendet werden soll - f├╝r wirtschaftliche Zwecke soll bis 2030 "weitgehend" darauf verzichtet werden.

Besonders an Torf ist, dass er extrem langsam w├Ąchst - nach Angaben des Bundesinformationszentrum Landwirtschaft im Schnitt einen Millimeter pro Jahr. In einer 2020 ver├Âffentlichten Brosch├╝re hei├čt es, Hochmoortorf sei der wichtigste Ausgangsstoff f├╝r Kultursubstrate wie Blumenerde. Alternativen k├Ânnten etwa Kompost, Holzfasern, Kokosfaser oder Rindenhumus sein. Diese seien jedoch mit h├Âheren Kosten und Risiken behaftet, so dass Kundinnen und Kunden mehr f├╝r torffreie Zimmerpflanzen, Balkonblumen oder Gem├╝sesetzlinge zahlen m├╝ssten.