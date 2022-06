Berlin (dpa) - Bei der Omikron-Sublinie BA.5, die unter anderem in Portugal die Corona-Fallzahlen steigen lie├č, zeigt sich auch in Deutschland immer klarer ein Wachstum.

Die Entwicklung im Detail: Machte BA.5 Ende April noch 0,6 Prozent der auf Varianten untersuchten positiven Proben aus, so waren es in den Folgewochen 1,2 und 2,5 Prozent. Der aktuellste verf├╝gbare Wert f├╝r vorvergangene Woche liegt bereits bei 5,2 Prozent. Sollte sich der Trend fortgesetzt haben, w├Ąre aktuell von einem noch h├Âheren Anteil auszugehen.

Dar├╝ber hinaus scheint laut Bericht der stetige R├╝ckgang der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gestoppt zu sein. In der Woche bis zum 29. Mai sei die Kennzahl zwar im Vergleich zur Vorwoche weiter um 37 Prozent gesunken, schreiben die Fachleute. In der aktuellen Woche stagniere der Inzidenzr├╝ckgang jedoch. Das RKI ruft weiter dazu auf, Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen einzuhalten. Insbesondere an Risikogruppen und Menschen ab 70 appelliert es erneut, sich mit einem zweiten Booster vor einer schweren Erkrankung zu sch├╝tzen.

Vor allem steigende Corona-Zahlen in Portugal haben in Deutschland j├╝ngst f├╝r Aufmerksamkeit in Sachen BA.5 gesorgt. Trotz der hohen Impfquote von 87 Prozent stiegen in dem beliebten Urlaubsland zuletzt auch die Zahl der Krankenhauspatienten und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19. Corona-Beschr├Ąnkungen gibt es in dem Land mit gut zehn Millionen Einwohnern kaum noch.