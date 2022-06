Dem ASOC-Bericht zufolge wurde in diesem Jahr auf der Tagung auch die Verabschiedung eines umfassenden Plans zur Ber├╝cksichtigung des Klimawandels blockiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen allerdings klar die besondere Bedrohung f├╝r die Antarktis im Rahmen der Klimakrise. So warnte etwa der Weltklimarat in seinem j├╝ngsten Bericht deutlich vor den Risiken f├╝r die Region und auch den ganzen Planeten, wenn keine wirksamen Ma├čnahmen ergriffen w├╝rden.

Gewisse Fortschritte, so die Experten, seien auf der Tagung aber im Bereich Tourismus in der Antarktis erreicht worden. So sei eine Entschlie├čung verabschiedet worden, die sich gegen bestimmte Formen dauerhafter touristischer Infrastruktur ausspricht, hie├č es. F├╝r den Sektor gibt es ASOC zufolge bislang kaum verbindliche Ma├čnahmen, obgleich die Zahl der Touristen in der Antarktis jedes Jahr steige und die Auswirkungen sich immer st├Ąrker zeigten.